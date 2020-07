Zbigniew Ziobro sprzeciwia się zawieraniu małżeństw homoseksualnych. Wypowiedź podchwyciły światowe media

Reuters relację z poniedziałkowej konferencji prasowej ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zatytułował "Polska nie pozwoli, by UE "zmusiła” ją do dopuszczenia małżeństw homoseksualnych - mówi minister sprawiedliwości". Chodzi o ewentualne uzależnienie pomocy finansowej od przestrzegania norm demokratycznych. Jak pisze agencja, podczas rozmów w Brukseli na temat kolejnego budżetu UE i planu naprawy gospodarczej, niektórzy przywódcy domagali się zablokowania wypłat państwom członkowskim, które zdaniem wykonawczej Komisji Europejskiej podważają wartości demokratyczne.

Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości dałoby to Brukseli możliwość "arbitralnego” blokowania płatności wartych miliardy euro.

- Istnieje realne ryzyko, że możemy znaleźć się w sytuacji, w której KE skutecznie zmusi nas do wprowadzenia tzw. Małżeństw homoseksualnych z prawem do adopcji dzieci. Cóż, w żadnych okolicznościach nie możemy się na to zgodzić - cytuje wypowiedź Zbigniewa Ziobry Reuters.