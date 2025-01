Sąd wydał zgodę na zatrzymanie Zbigniewa Ziobry i przymusowe doprowadzenie go przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Były minister sprawiedliwości nie stawiał się na jej posiedzeniach, co doprowadziło do takiej decyzji. Ziobro skomentował sytuację na platformie X, podkreślając, że nie uznaje legalności komisji.