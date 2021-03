Zbigniew Ziobro o orzeczeniu TSUE. Marcin Kierwiński: to jedna wielka kpina

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zakwestionował znaczenie opinii TSUE ws. KRS. W jego ocenie stanowi ona "ingerencję w praworządność w Polsce". - To stara śpiewka pana ministra Ziobry. Ja się nie dziwię, że minister Ziobro narzeka. To jego wielka porażka - komentował Marcin Kierwiński (PO) w programie "Tłit". - Jak minister Ziobro, człowiek, który regularnie łamie polską konstytucję, dziś sobie przypomina o konstytucji, to jest to jedna wielka kpina. To pan minister Ziobro jest jednym z odpowiedzialnych za to, co się dzieje z polskim wymiarem sprawiedliwości - stwierdził Kieriwński. - Rozumiem, że minister Ziobro najchętniej byłby poza UE, bo wtedy nikt by nie mógł mu powiedzieć: łamiesz prawo. Ale niestety jeszcze musi liczyć się z tym, że jego poczynania są i będą krytykowane przez TSUE - kontynuował polityk PO. - Trybunał pokazuje panu Ziobrze, że prawnikiem jest bardzo marnym - podsumował.

