Zbigniew Ziobro: nie widzę żadnych powodów, by Łukasz Szumowski miał się bać odpowiedzialności

Ziobro podkreślił, że podczas rozmowy z Szumowskim nie mógł go poinformować o szczegółach śledztwa, jeśli "byłyby obciążające na przykład ministra". - Ale mogę powiedzieć, że na ten moment nie widzę żadnych powodów, by minister Szumowski miał się bać odpowiedzialności. Oczywiście śledztwo jest w toku - dodał polityk.

- Podobny problem z maseczkami ma rząd Wielkiej Brytanii, Komisja Europejska, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka i wiele innych podmiotów, które kupiły maseczki, działając w pośpiechu, dla ratowania ludzkiego życia, w pewnych emocjach, i nie dopełniły być może pewnych procedur, które standardowo by dopełniły i okazuje się, że kupiły maseczki, które nie odpowiadały certyfikatom - tłumaczył Zbigniew Ziobro.

LGBT i kontrowersyjne słowa kuratora. Aleksander Kwaśniewski ostrzega przed wojną domową

"Wirus LGBT" i dymisja kuratora. Zbigniew Ziobro krytycznie o decyzji szefa MEN

- Politycy Solidarnej Polski powinni zadzwonić do nas od razu, zanim wypuścili oświadczenie, w którym pytali o dymisję kuratora. Odwołanie pana Wierzchowskiego nie miało nic wspólnego z jego wypowiedzią o LGBT - mówił minister Piontkowski przed kamerą TVN24.

- Nie stać Zjednoczonej Prawicy na tak samobójcze gole, jak decyzje, które już zostały podjęte w stosunku do kuratora w Łodzi, nawet jeśli były merytorycznie słuszne, w przypadku, kiedy dzień wcześniej media mainstreamowe i opozycja żąda jego dymisji za to, że pryncypialnie wypowiedział się w sprawie niezwykle gorących sporów związanych z ideologią genderową i LGBT, która wchodzi do szkół - stwierdził z kolei Ziobro.