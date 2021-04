"Zbigniew Ziobro ma rację". Ale na tym Jan Maria Jackowski nie poprzestał

Gościem programu "Newsroom" WP był senator PiS Jan Maria Jackowski. Patrycjusz Wyżga pytał go o napięcia wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. - Solidarna Polska zarzuca PiS-owi, że odchodzi od założeń programowych z wyborów w roku 2015 i 2019 i mówi to na przykładzie Europejskiego Funduszu Odbudowy, który jest niewątpliwie milowym krokiem w kierunku federalizacji Unii Europejskiej. Jeśli ten mechanizm zostanie wprowadzony, UE będzie mogła zaciągać zobowiązania finansowe. Będzie mogła również nakładać na kraje europejskie, na ich mieszańców, podatki. Będzie też solidarność za spłacanie tych zaciągniętych zobowiązań. I w tym sensie pan minister Ziobro ma oczywistą rację, ponieważ obóz Zjednoczonej Prawicy mówił o Europie ojczyzn i o suwerenności poszczególnych państw członkowskich tworzących Unię Europejską - mówił senator. Jackowski przypomniał też, że trzej ministrowie - Michał Cieślak, Jacek Żalek i Zbigniew Gryglas - mimo utraty poparcia Porozumienia Jarosława Gowina, nadal pozostają w rządzie. - I tu premier Gowin ma podstawy do tego, żeby twierdzić, że nie jest przestrzegana umowa koalicyjna - ocenił polityk PiS. Według niego, oprócz wymienionych "formalnych przyczyn" napięć w Zjednoczonej Prawicy, jest jeszcze "szereg innych, bardziej skomplikowanych".

Rozwiń