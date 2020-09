Zbigniew Ziobro i zakaz lotów nad jego domem. Jest zwrot w sprawie

O sprawie jako pierwsza informowała "Gazeta Wyborcza". Według doniesień Zbigniew Ziobro mieszka w Jeruzalu. Jest to miejscowość oddalona od Warszawy ok. 60 km. Posiadłość oddalona jest od głównych dróg i innych gospodarstw.

Co oznacza taka strefa? Mogą do niej wlatywać tylko samoloty służb ratunkowych lub te wiozące na pokładzie najważniejsze osoby w państwie. Pozostałe maszyny (w tym również drony) potrzebują zgody Służby Ochrony Państwa, by zbliżyć się do budynku. Za złamanie zakazu przewidywana jest kara, m.in. więzienie.