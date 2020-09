Rekonstrukcja rządu. Spór w Zjednoczonej Prawicy? Kulisy rozmów na Nowogrodzkiej

Według ustaleń "Gazety Wyborczej", podczas spotkania miało dojść do "otwartego starcia" Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobry. Gazeta zaznacza, że rozmowy między koalicjantami są trudne. Przyczyna? PiS planuje znaczną redukcję ministerstw, a koalicjantom miałoby przypaść tylko po jednym resorcie.

O rozmowach liderów Zjednoczonej Prawicy informował w poniedziałek reporter WP Michał Wróblewski.- Puzzle nie są poukładane, mało kto coś wie, póki co jest bałagan - mówili wówczas politycy rządzącej koalicji. Problem w tym, że Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin nie chcą tracić ministerstw, a to zakłada planowana rekonstrukcja. - Jesteśmy ciekawi, jak prezes PiS ma zamiar tę sprawę rozwiązać. My nie odpuścimy - zgodnie twierdzili "ziobryści" i "gowinowcy".