Zbigniew Ziobro gromi Donalda Tuska. "Nie zmyjesz krwi"

Ziobro zabrał głos. Ostro zwrócił się do premiera Tuska

"To wy przez lata szczuliście na polskich żołnierzy, nazywając ich śmieciami i mordercami. To wy zakuliście ich w kajdany, bo bronili naszej Ojczyzny. To wy to ukrywaliście półtora miesiąca, żeby nie wypłynęło przed wyborami" - wylicza Ziobro we wpisie skierowanym do premiera Tuska.