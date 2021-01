Zbigniew Stonoga zatrzymany. Michał Woś: wielokrotny bandyta

- Wielokrotny bandyta, skazany w kilkunastu procesach, stały bywalec różnych więzień. Kiedy wyszedł z tych więzień, stał się internetowym celebrytą - tak w programie "Tłit" wiceminister sprawiedliwości Michał Woś odniósł się do informacji o zatrzymaniu w Holandii Zbigniewa Stonogi. Przypomnijmy, że biznesmen był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. - Ubiegał się o azyl w Norwegii, ale ta jednoznacznie stwierdziła, że nie ma wątpliwości co do stanu praworządności w Polsce - dodał. Zdaniem wiceministra ta sytuacja pokazuje kuriozalne podejście wielu sądów, które - jego zdaniem - w o wiele błahszych sprawach stosowały areszty. - W tym wypadku go nie zastosowały i skutek jest, jaki jest. Bandyta został zatrzymany za granicą - stwierdził, dodając, że ta sytuacja po raz kolejny pokazała, że Zbigniew Ziobro, jako prokurator generalny, miał rację. - Jeśli prokurator generalny ma stać na straży praworządności i przestrzegania prawa, to robi to, a jeżeli bandyta z tego powodu bierze go sobie na celownik, to też nic dziwnego. Nie tej rangi bandyci atakują Zbigniewa Ziobro - dodał polityk Solidarnej Polski, komentując uwagę prowadzącego program Michała Wróblewskiego, że "powszechnie znana jest, delikatnie mówiąc, niechęć Stonogi do Zbigniewa Ziobry".