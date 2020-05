Zbigniew Stonoga nie zostanie aresztowany, postanowił sąd w Lublinie. To trzecie podejście prokuratury w tej sprawie

Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła Zbigniewowi Stonodze w sumie siedem zarzutów, które dotyczą m. in. oszustwa podczas prowadzenia działalności charytatywnej oraz prania brudnych pieniędzy. Wcześniej śledczy dwukrotnie już składali wnioski o tymczasowy areszt, ale za każdym razem były one odrzucane przez sąd. Wobec Stonogi zastosowano poręcznie w wysokości 500 tys. zł, z którego do tej pory wpłacił jedynie część, prawie 54 tys. zł