Koronawirus. RPO Adam Bodnar: za nieudane wybory 10 maja 2020 pełną odpowiedzialność ponosi obóz rządzący

A kto Pana zdaniem odpowiada za te porażkę projektu 10 maja No bo rządzący mówią to po pierwsze wirus a po drugie senat Nie no na pewno nie senat senat to jest ostatnia Instytucja która będzie tutaj mogę odpowiadać senat Myślę że zrobił to co do niego należy bo przede wszystkim dał głos obywatelom pozarządowym samorządom prawniczym ekspertom i ich po prostu wysłuchał także epidemiologa także Poczcie Polskiej Dzięki sanatorium byliśmy w stanie się tak naprawdę dowiedzieć co jest w tej ustawie groź to senacie zobaczyliśmy tą zobaczyliśmy słynną prezentacji o marszałka Borowskiego który pokazał jaką jaką katastrofę byśmy teraz mieli dzisiaj jak byśmy oglądali te komisję nie wiem Na warszawskim Mokotowie Wyobraźmy sobie 40 osobową komisję która liczy głosy 3 złożone przez maksymalnie 300 do 300 000 tak to to byłaby naprawdę wielka katastrofa jakby to wszystko wyglądało ponoszą Winę ponosi obóz rządzący obóz rządzący powinien w połowie marca wprowadzić stan nadzwyczajny przesunąć wybory a nie wykorzystywać oportunistycznie sytuację do promowania własnego kandydata I tak naprawdę do doprowadzenia do tego żeby jak najszybciej go szelki wybrać Bo taka przecież była motywacja prowadzenia działań w ten sposób