Zbigniew S. pozostanie na wolności. Musi wpłacić wysoką kaucję

Zbigniew S. nie trafi do aresztu. Sąd okręgowy podtrzymał postanowienie sądu rejonowego, zgodnie z którym biznesmen miał pozostać na wolności. Musi jednak w ciągu tygodnia wpłacić poręczenie majątkowe w kwocie 500 tys. zł.

W czwartek Sąd Okręgowy w Lublinie rozpatrywał zażalenie na postanowienie sądu rejonowego ws. Zbigniew S. Prokuratura chciała, by biznesmen trafił do aresztu.

Do tego jednak nie dojdzie. Postanowienie jest następujące: "zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że określić termin złożenia kwoty poręczenia do dnia 24 stycznia 2020 r. W pozostałym zakresie zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy" - przekazała Ewa Górska-Wójcik z V Wydziału Karnego Odwoławczego SO w Lublinie.