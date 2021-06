Zbigniew S. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Chodzi o wyłudzenie nieruchomości

Zbigniew S. usłyszał w środę zarzut, dotyczący wyłudzenia nieruchomości od zadłużonego małżeństwa o wartości 5,5 miliona złotych. Postawiła go Prokuratura Regionalna w Warszawie. Zdaniem śledczych do wyłudzenia miało dojść w 2011 roku. Zbigniew S. jednak nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odmówił też składania wyjaśnień.