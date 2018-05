Zbigniew Maj: złożono mi ofertę, chodziło o jednego z ministrów rządu PO-PSL

- Materiał, który stanowi podstawę moich zarzutów, nie do końca jest legalny - twierdzi Zbigniew Maj. - W mojej ocenie funkcjonariusze CBA złamali przepisy i przekroczyli uprawnienia - dodał. Maj sugeruje, że była oferta, że jeśli obciąży konkretną osobę, to mu odpuszczą.

Zbigniew Maj: nie czuję się przestępcą

- Nie czuję się przestępcą - zaznaczył Zbigniew Maj w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w "Jeden na jeden” TVN24. - Art. 231 Kodeksu karnego to przekroczenie uprawnień. Przy takim przepisie, nazywanym przestępstwem urzędniczym, używa się tak naprawdę grupy uderzeniowej. Czy wchodzi się o 6.00 z drzwiami, rzuca się mnie na podłogę, przy mojej rodzinie, moja małżonka pilnowana przez funkcjonariusza, reszta biegnie do pokoju nieletniej córki, jest jeden krzyk, huk, w domu odbywają się dantejskie sceny - mówił w programie.

- Rozumiem podstawę do zatrzymania mnie, ale nie do siłowego wejścia w tym przypadku - dodał Maj. Opowiada także, że funkcjonariusze pojechali 30 km od jego miejsca zamieszkania, tam gdzie jest zameldowany i weszli do domu teścia. - Teść, 80-letni staruszek otwiera mój dom i tak naprawdę funkcjonariusze przebywają z moim teściem wspólnie, a jak przyjeżdżam z Kalisza do Zbierska, okazuje się, że mojego teścia nie ma, a funkcjonariusze są w moim domu kilkadziesiąt minut. Pytam się: to nie jest złamanie przepisów? - mówi.