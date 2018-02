Zbigniew Gryglas na prezydenta Warszawy? Polityk skusi się nawet na pozycję oczko niżej

Wiceprezes Porozumienia Zbigniew Gryglas uważa, że w walce o fotel prezydenta Warszawy ma takie same szanse jak Stanisław Karczewski czy Patryk Jaki. Zaznacza, że czeka na wyniki kolejnych sondaży, które PiS już zamówiło.

I podkreślił, że bierze pod uwagę nawet wariant, który odrzucił już Patryk Jaki. Wiceminister sprawiedliwości jasno dał do zrozumienia, że jeżeli to Stanisław Karczewski zostanie wybrany na kandydata, Jaki nie zostanie jego zastępcą . "W Ministerstwie Sprawiedliwości mam jeszcze wiele pracy" - zaznaczył na Twitterze.

Gryglas, który w grudniu przeszedł z Nowoczesnej do Porozumienia uznał, że on "jak najbardziej" mógłby przyjąć tę propozycję. I zaznaczył, że stawia się "do dyspozycji, ale nie jest to dla niego jakaś priorytetowa kwestia". Polityk czeka na wyniki kolejnych sondaży.