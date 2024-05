"Zbędna decyzja". Hołownia komentuje ruch Trzaskowskiego

"Uważam, że to jest zbędna decyzja"

W piątek, podczas wizyty we Wrocławiu, Hołownia, lider Polski 2050-Trzeciej Drogi, przyznał, że nie zna podstaw prawnych decyzji prezydenta Trzaskowskiego. - Pan prezydent, jak rozumiem, spieszył z wyjaśnieniami, że wynika to z jakiejś ogólnej regulacji, która była podjęta. Nie znam tej regulacji. Natomiast uważam, że to jest zbędna decyzja. Uważam, że każdy z urzędników doskonale wie, jak się zachować, aby urząd był miejscem, w którym się sprawuje władze lokalną - dla każdego, niezależnie od tego jakiej wiary i wyznania jest - oświadczył marszałek Sejmu w rozmowie z dziennikarzami.