W sieci gorąco ws. krzyży w urzędach. Trzaskowski reaguje

- Chciałbym podkreślić, żeby nie było wątpliwości co do szczegółów - jeżeli ktoś ma w pokoju w urzędzie jakiś symbol religijny lub obrazek, to nikt nie będzie w to ingerował. Chodzi jedynie o reprezentacyjną przestrzeń publiczną, na przykład foyer i wejścia do budynków - podsumowuje.