Zbawca PiS? Obajtek może mieć nową misję

Prof. Renata Mieńkowska-Norkiene mówiła w programie "Newsroom WP", że Daniel Obajtek może znaleźć się wśród pisowskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego, mimo że jego ewentualna kandydatura wzbudziłaby wiele kontrowersji, np. związku z pytaniami wokół fuzji Orlenu i Lotosu. - On nie zasługuje, żeby tam (do PE - red.) pojechać - oceniła. - Naraził się na naszym polskim podwórku. Dopuszczał się różnych bardzo wątpliwych sposobów zarządzania Orlenem (...). Może się okazać, że nie wszystko tam odbywało się zgodnie z prawem i zgodnie zasadami gospodarności - mówiła ekspertka. Dodała, że w PiS Obajtek może przydać się podczas wyborów samorządowych i europejskich. - Może być lokomotywą wyborczą. Choćby dlatego, że partii potrzebne będą nazwiska, które są “mocno biorące”, bo PiS nie jest faworytem w tych wyborach - podsumowała ekspertka.

