Zażądała od Czarnka przeprosin. Jest reakcja ministra

Czarnek uderza w Falej. Posłanka zażądała przeprosin

Czarnek, komentując w Polskim Radiu decyzję komisji, podkreślał, że nie pojawił się na jej posiedzeniu, bo nie jest nią zainteresowany. - Tym bardziej że posłance Falej prokuratura nie może postawić zarzutu, zabrakło kilku głosów do uchylenia immunitetu za to, że wulgaryzmami obrzucała polską policję - mówił wówczas. To właśnie posłanka Monika Falej z Lewicy jest szefową wspomnianej komisji.