Zawyły syreny. Oddali hołd zmarłemu nurkowi

W środę w trakcie poszukiwań Borysa doszło do tragedii. 27-letni strażak-nurek Bartosz Błyskal stracił przytomność podczas nurkowania. Był nieprzytomny, gdy wyciagnięto go ze zbiornika przy ul. Lipowej i ul. Źródło Marii w Gdyni i przewieziono do gdyńskiego szpitala. Mężczyzny nie udało się uratować. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura.