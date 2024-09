"Zawsze nam to pomagało". Co Wałęsa radzi Tuskowi w walce z powodziami

- W sytuacjach trudnych zawsze zwracaliśmy się do wyższych sił i zawsze nam to pomagało. Teraz tego nie widzę, dlatego nie jest tak, jak być powinno. Tak postępowaliśmy w sytuacjach trudnych, nie do rozwiązania. Tak robiliśmy jako "Solidarność", dlatego zwyciężyliśmy. Dzisiaj właśnie tego brakuje w obecnych działaniach. Dlatego zwracam na to uwagę jako starszy człowiek - powiedział, wzywając do modlitwy do matki boskiej.