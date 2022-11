Zawstydziła Rosjan. Ukrainka strzelała do wroga z ciężkiej artylerii

Do sieci trafiło nagranie z walk w rejonie Bachmutu, na którym Ukrainka strzela w asyście swoich kolegów do oddziałów wroga z armaty przeciwlotniczej ZU-23-2. W obwodzie donieckim nadal trwają intensywne walki, a celem Kijowa jest wypchnięcie Rosjan jak najbliżej ich granicy. Dla Sił Zbrojnych Ukrainy czasem nie ma znaczenia, czym celują w żołnierzy Putina. Najważniejsze, by zmusić armię agresora do ucieczki z okupowanych terenów przed startem zimy. W tym przypadku użyto ciężkiego sprzętu przeciwlotniczego do likwidacji celów lądowych. Za ostrzał odpowiadała dzielna Ukrainka. Zadaniem kobiety było odciągnąć uwagę wroga i zmusić go do schowania się do okopów, kiedy ukraińska piechota zmierzała do wyznaczonego celu. Internauci nie mają litości dla Rosjan, ironizując z tego, że jedną z większych armii świata, "zawstydziła drobna Ukrainka". We wrześniu wiceminister obrony Ukrainy podała, że w armii służy ponad 30 tys. kobiet. Co najmniej 5 tys. z nich bezpośrednio walczy na froncie. Dzielne Ukrainki stanowią ok. 15 proc. w tamtejszych siłach zbrojnych. To jeden z najwyższych wskaźników w porównaniu z państwami NATO.