Zawrotna emerytura Tuska. Tyle otrzymuje

Donald Tusk jako były szef Rady Europejskiej powinien przejść na emeryturę w wieku 66 lat. Skorzystał jednak z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę i świadczenie unijne pobierał już od 65. roku życia, co poskutkowało zmniejszeniem go o 600 euro miesięcznie. I choć ta kwota wydaje się spora, to jest ona zaledwie niewielką częścią świadczenia. Polityk pobiera emeryturę w wysokości 4,6 tys. euro miesięcznie, czyli ok. 21 tys. zł brutto.