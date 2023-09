"Ambitny", "młody", "kulturalny". Kontrowersje wokół startu Łukasza Mejzy w wyścigu do parlamentu

- Poprzez pracę w okręgu wyborczym Łukasz Mejza zasłużył na miejsce na listach wyborczych. Myślę, że poprzez swoją aktywność w social mediach dodaje przede wszystkim w młodym elektoracie. Prowadzi on nieco inną politykę od tej, którą ja prowadzę, czy do której przyzwyczaili wyborców politycy prawicy. Swoją aktywnością trafia do części społeczeństwa, do której ja nie potrafię dotrzeć - kandydaturę Meczy tak wytłumaczył w podkaście Radia ZET "Futbol i polityka" minister sportu Kamil Bortniczuk.