Zawirowania w pogodzie. Czeka nas przeskok o kilkanaście stopni

Środa upłynie pod znakiem dynamicznej i zmiennej pogody, z przelotnymi opadami deszczu - prognozuje IMGW. Na wschodzie, w centrum i południowym wschodzie możliwe burze. Miejscami opady deszczu mogą być intensywne. Najcieplej na południowym wschodzie – od 27 do 30 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 20-21 stopni na północnym zachodzie do 26 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz w centrum. Nad morzem możliwy jest silniejszy wiatr, w porywach do 60 km/h. Natomiast w trakcie burz porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h.