Dziesiątki tysięcy. Właściciel restauracji, w którą wjechał Pietrzak zabiera głos

- Przy wychodzeniu z ośrodka przyszła burza. Było zderzenie burzy z upałem. Być może to mi zamąciło głowę i straciłem kontrolę nad samochodem. To było na parkingu - przyznał Pietrzak.

"Fakt" dotarł teraz do właściciela restauracji, której zaplecze uszkodził 87-latek. - Rozmawiałem z nim tylko przez chwilę. To starszy człowiek i nie był w najlepszej kondycji psychicznej. Poprosiłem go tylko o polisę ubezpieczeniową i to wszystko - powiedział w rozmowie z dziennikiem.