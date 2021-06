Zawiadomienie szefa NIK. Rzeczniczka PiS bagatelizuje

Do złożenia zawiadomień odniósł się Jarosław Kaczyński. Jak powiedział w wywiadzie dla "Sieci", organizacja tych wyborów "to był święty obowiązek konstytucyjny rządzących. Akcja polityczna naszych przeciwników i niestety jednego z naszych koalicjantów, który się tutaj bardzo zagalopował, także w przekonywaniu samorządów do oporu, doprowadziły do tego, iż stało się to niemożliwe".