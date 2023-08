Zawarła "traktat sopocki" z Glapińskim. Agrounia chce ją wystawić w wyborach

Do "traktatu sopockiego" odniósł się w trakcje jednej z konferencji prasowych sam Adam Glapiński. - Głupio osobom nieuprzejmie odpowiadać: "nic pani nie powiem" i zmienię temat na pogodę. Ludzie są ciekawi takiej opinii, prywatnie, co pan o tym myśli, a ja niestety nie jestem osobą prywatną, to jest wbrew mojej naturze. Przyzwyczajony byłem, że jako pracownik uczelniany zawsze mam swoją własną opinię i mogę ją powiedzieć, teraz nie - tłumaczył wtedy prezes NBP