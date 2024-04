Zatwierdzą pakiet Kijowa jeszcze w nocy? Senatorzy 30 godzin

Głosowanie oznacza, że Senat ma maksymalnie 30 godzin na zakończenie debaty i przejście do głosowania nad przyjęciem ustawy. Według Bloomberga i innych mediów, może dojść do tego wcześniej, jeszcze we wtorek wieczorem lub w nocy. Otwiera to drogę do ostatecznego zakończenia kwestii pakietu po sześciu miesiącach od zgłoszenia go przez prezydenta Joe Bidena. Prezydent zapowiedział natychmiastowe podpisanie ustawy i równie szybkie wysłanie pierwszego pakietu uzbrojenia.