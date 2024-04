"Istnieje ryzyko przełamania". Siewiera alarmuje ws. frontu w Ukrainie

- Tam już teraz punktowo doszło do przełamania linii frontu z wdarciem się (rosyjskiej armii - red.) w oddziały tyłowe Sił Zbrojnych Ukrainy. To sytuacja niezwykle niebezpieczna. To najwyższa pora, by pomoc sojusznicza Zachodu dotarła na Ukrainę - mówił szef BBN.