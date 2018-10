Zatrzymano podejrzanego o rozsyłanie bomb do przeciwników Trumpa. Dziś przechwycono dwie kolejne

Rośnie lista krytyków prezydenta USA Donalda Trumpa, do których wysłano tzw. bomby rurowe. W piątek dołączyli do niej senator z ramienia Demokratów Cory Booker oraz były dyrektor wywiadu James Clapper. Jak donosi CNN, zatrzymano podejrzanego, który miał rozsyłać niebezpieczne przesyłki.

Paczkę adresowaną do Bookera zabezpieczono na Florydzie. FBI podaje, że była ona podobna do 10 wysyłanych wcześniej. Jak donosi agencja AP, Booker jest brany pod uwagę jako kandydat Demokratów na prezydenta w 2020 roku. W czwartek taka sama przesyłka trafiła do innego wymienianego przez media w tej roli polityka, Joe Bidena.

- Paczka została zabezpieczona przez saperów i przewieziona do laboratorium, w którym znajdują się przechwycone wcześniej ładunki. Apelujemy do mieszkańcow Nowego Jorku o czujność i kontakt z policją w razie zauważenia czegoś niepokojącego - powiedzieli przedstawiciele nowojorskiej policji.

W ostatnich dniach paczki wysłano do multimiliardera i donatora Partii Demokratycznej George'a Sorosa, byłej sekretarz stanu Hillary Clinton, byłego prezydenta Baracka Obamy, do siedziby telewizji CNN na Manhattanie a także do byłego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Erica Holdera, byłego dyrektora CIA Johna Brennana, do demokratycznej deputowanej do Izby Reprezentantów Maxine Waters oraz legendy kina Roberta De Niro. Na szczęście nikt nie ucierpiał.