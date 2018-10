Kto wysyła "bomby rurowe"? FBI ma trop

FBI próbuje wyjaśnić sprawę wysłanych 10 "bomb rurowych" do prominentnych polityków. Teraz służby wpadły na trop. Uważają, że przynajmniej niektóre paczki były wysyłane z Florydy.



Władze federalne określiły wysyłanie paczek z bombami jako "akt terroru" chociaż - jak zauważa Reuter - odmówiły sprecyzowania czy były one rzeczywiście zdolne do eksplozji. Możliwe, że przesyłki mają za zadanie raczej spowodować strach niż realnie kogoś zabić.

Przesyłki były wysłane do miliardera i jednego z czołowych donatorów Partii Demokratycznej George'a Sorosa, byłej sekretarz stanu Hillary Clinton, byłego prezydenta Baracka Obamy, do siedziby telewizji CNN na Manhattanie a także do byłego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Erica Holdera, byłego dyrektora CIA Johna Brennana i do demokratycznej deputowanej do Izby Reprezentantów Maxine Waters.