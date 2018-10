USA. Bomba u Joe Bidena. Ewakuowano Kongres

Podejrzany ładunek został zaadresowany do byłego wiceprezydenta USA Joe Bidena, ale przechwycono go na poczcie w Delaware. To kolejny tego typu przypadek - wcześniej podobną "korespondencję" wysłano m.in. do Baracka Obamy, Hillary Clinton, George'a Sorosa i Roberta De Niro. W związku z zagrożeniem ewakuowano jeden z budynków Kongresu USA.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Joe Biden jest byłym wiceprezydentem USA (East News, Fot: UPI Photo / eyevine/EAST NEWS)

Biden jest uważany za głównego kandydata demokratów w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Niebezpieczna przesyłka została wnikliwie skontrolowana, gdyż była łudząco podobna do paczek, które wysłano do De Niro, Obamy i Hillary Clinton. Znajdował się na niej adres zwrotny kierujący do demokratycznej kongresman Debbie Wasserman Schulz.

Trwa obława na nadawcę przesyłek. Organy ścigania traktują serię bomb jako "akt terroru" i apelują do Amerykanów o zachowanie czujności. Motyw nie jest znany, ale odbiorcy są najważniejszymi obiektami krytyki ze strony Republikanów, a w wielu przypadkach także samego Trumpa.

Urządzenia z zapalnikami zostały wysłane do byłego prezydenta Baracka Obamy, Hillary Clinton, byłego prokuratora generalnego Eric'a Holdera, kalifornijskiej demokratycznej przedstawicielki Maxine Waters i multimiliardera George'a Sorosa. Badania wykazały obecność siarki, która mogła eksplodować i poważnie ranic lub zabić adresatów. Na szczęście żadnemu z nich nic się nie stało.

W czwartek podobną przesyłkę zaadresowano do restauracji Roberta De Niro, który jest znany z ostrej krytyki Trumpa i poparcia dla Demokratów.

Prawodopodobnie w związku z serią zamachów na członków Partii Demokratycznej, ewakuowano Cannon Office - jeden z budynków Kongresu USA. Jak podaje Reuters, nie ma oficjalnej informacji o przyczynach tej decyzji.

Źródło: CNN

Zobacz także: 12 listopada dniem wolnym od pracy. Tadeusz Cymański tłumaczy decyzję PiS