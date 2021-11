Zatrzymani fotoreporterzy złożyli zażalenie. "Rażące nadużycie władzy"

Fotoreporterzy przekazali, że tego dnia chcieli udokumentować obecność wojska w regionie miejscowości Wiejki. Zanim jednak zaczęli wykonywać swoją pracę, podeszli do bramy i powiedzieli wartownikom, kim są. Dziennikarze uprzedzili, że będą robić zdjęcia. Gdy to zrobili, wsiedli do samochodu i chcieli wrócić do Michałowa.