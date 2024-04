Zatrzymali ciężarówkę Polaka do kontroli. Odkrycie służb przy granicy

Śląska KAS zatrzymała ciężarówkę po brzegi wypełnioną nielegalnym towarem. Służby poinformowały o potężnej skali odkrycia. Funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach zatrzymali do kontroli w pobliżu polsko-słowackiej granicy w Zwardoniu ciężarówkę na polskich numerach rejestracyjnych kierowaną przez 36-letniego Polaka. W trakcie rewizji okazało się, że naczepa wypełniona jest kartonami z nielegalnym tytoniem. Łącznie w jej wnętrzu mundurowi znaleźli 108 kartonów zawierających ponad 16 200 kilogramów suszu tytoniowego przewożonego bez wymaganych dokumentów oraz zgłoszenia w systemie SENT. "Funkcjonariusze śląskiej KAS wszczęli przeciwko kierowcy sprawę karną skarbową i zatrzymali susz tytoniowy. Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Żywcu 36-latek został zatrzymany. Zatrzymany towar, na którym ciążą należności podatkowe w wysokości ponad 10 mln zł, mógł służyć do zaopatrywania nielegalnych fabryk papierosów" - przekazała śląska KAS w oświadczeniu.