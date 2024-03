Zatrzymali auto dostawcze do kontroli. Odkrycie służb z Lubina

Mężczyzna, który miał sporo do ukrycia wpadł na gorącym uczynku. Policja zatrzymała pojazd dostawczy na terenie woj. dolnośląskiego i zajrzała do naczepy. Tam okazało się, że znajduje się karoseria osobówki z usuniętym nr. VIN. Po krótkiej chwili okazało się, że mogą to być części do audi, które zostało skradzione 11 marca na terenie Niemiec. "W wyniku podjęcia wspólnych działań policjantów z Lubina i Rudnej zatrzymany został 31-latek, który wiózł karoserię samochodu osobowego marki Audi skradzionego na terenie Niemiec. Pomimo umiejętnie i fachowo usuniętego numeru VIN policjanci ustalili, że w marcu 2024 roku pojazd został skradziony na terenie Niemiec. Ustalenia te dość szybko potwierdziła niemiecka policja. W toku prowadzonych czynności dowodowych 31-latek został przesłuchany, ponadto usłyszał zarzut umyślnego paserstwa" - wyjaśniła policja. Kierowca dostawczaka trafił do policyjnej celi, a pojazd, którym się poruszał został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Niebawem mężczyzna odpowie przed sądem, a za popełniony czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.