Zatrważające dane. Liczba utonięć znacznie wzrosła

Podkreślił, że w porównaniu do ubiegłego roku liczba utonięć znacznie wzrosła. - Przez cały ubiegłoroczny okres wakacyjny odnotowaliśmy 10 utonięć, w tym roku w miesiąc utonęło 14 osób. Nie ma znaku równości między alkoholem a wodą. Nie przyzwalajmy na to, by ludzie po wypiciu alkoholu wchodzili do wody. Włączmy myślenie podczas wypoczynku - zaapelował szef warmińsko-mazurskich policjantów.