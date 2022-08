Zatrucie Odry. "Ktoś wlał truciznę i rząd o tym wiedział"

- Chcieliśmy dokładnie pokazać wyniki badań, które zostały nam przekazane przez Wody Polskie. Te wyniki pochodzą z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu - mówił poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, analizując dane, które wskazują na zanieczyszczenie Odry substancjami trującymi. - Jeśli państwo przyjrzycie się dokładnie na wnioski, to mamy do czynienia nie tylko z mezytylenem. Wykryto też pochodne węglowodorów cyklicznych (cykloheksanu i cyklopentanu), a także pochodne alkenów. Na dobrą sprawę tej trucizny było dużo więcej - mówił poseł Dariusz Joński, dodając, że "nie ma żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z wpuszczeniem trucizny do Odry". Zdaniem posłów opozycji dzisiaj pewne są dwie rzeczy: ktoś wlał truciznę do Odry i wiedział o tym rząd. - Wojewodowie wiedzieli, premier wiedział i w tej sprawie nie mówią prawdy - dodali.

