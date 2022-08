Zatruta Odra. Jest porozumienie marszałków w sprawie ratowania rzeki

- Rząd nie podołał. To jest porozumienie samorządowe. My, samorządowcy w Polsce zachodniej, nie mamy żadnych wątpliwości, że należy przede wszystkim współpracować z ekspertami, naukowcami i temu służy to porozumienie. Bardzo chcemy, żeby taką rzetelną diagnozę pomogli nam zrobić nasi naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i w oparciu o nią dopiero możemy przygotować rewitalizacji Odry - wyjaśniła na konferencji prasowej w Cigacicach lubuska marszałek Elżbieta Polak.