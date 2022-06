Zastrzyki na otyłość. Jest wreszcie lek, którego szukamy?

Ponieważ oba leki trafiły do diabetologii, zanim zakończono badania umożliwiające rozszerzenie ich wskazań na leczenie otyłości, co bardziej pomysłowi pacjenci już z nich korzystali, wymuszając na lekarzach tzw. recepty off label, na których można wypisać specyfiki do stosowania we wskazaniach, które nie są jeszcze oficjalnie zatwierdzone w ulotce i tzw. charakterystyce produktu. – Reklamy, które widzieli w internecie, znowu wlały w ich serca nadzieję, a to jest grupa chorych najbardziej wykorzystywana przez sztukmistrzów od marketingu – zwraca uwagę ekspertka. Wystarczy podkreślić, że farmaceutyk przynosi szybką utratę masy ciała (co nawet może być prawdą) i od razu ustawia się po niego kolejka. Moja rozmówczyni chłodzi ten entuzjazm: – Czekam, co będzie za pięć lat! Bo krótkotrwałe efekty można dziś osiągnąć wieloma sposobami, tylko jak długo się utrzymają? Jeśli pacjent z zaburzeniami odżywiania uzyska sporą redukcję wagi, a nie będzie miał przesterowanych neuroprzekaźników w mózgu, które zawiadują szlakami wpływającymi na apetyt, efekty mogą nie być trwałe.