Małpia ospa. Objawy, leczenie, rokowania. Czy w Polsce mamy się czego bać?

7 maja 2022 roku Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego poinformowała o pierwszym zakażeniu małpią ospą na Wyspach Brytyjskich. Do tej pory w Europie zdiagnozowano już co najmniej kilkadziesiąt przypadków m.in. w Hiszpanii, Szwecji oraz we Francji i Niemczech. Co to jest małpia ospa, jakie ma objawy i jakie są rokowania? W Polsce mamy powody do obaw?