Zastrzelił 21-latka. Sławomir L. wciąż pracuje w policji

"Sławomir L. podjął interwencję jako funkcjonariusz publiczny, jednakże do wystrzału doszło wskutek niestosowania się do zasad postępowania bronią, które mają charakter ogólny. Nie ograniczają się do służb mundurowych. Błąd, jaki popełnił, obciążył go jako uprawnionego do posiadania broni, nie zaś jako funkcjonariusza policji" - napisał prokurator w akcie oskarżenia.