Zastanawiające SMS-y. Kaczyński zabiera głos: bezczelne oszustwo

Prezes PiS podczas czwartkowego wystąpienia Sulejówku nawiązał do rozsyłanych SMS-ów. - Chcę jasno powiedzieć: to jest fejk, to jest oszustwo, bezczelne oszustwo. To jest wyjątkowo wręcz podłe. My chcemy, aby seniorzy żyli długo i dobrze - ocenił prezes PiS.