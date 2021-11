Zasłonięto przed Marszem balkony z flagami LGBT. Przed rokiem płonęło tu mieszkanie

Redakcja Wirtualnej Polski pokazała kamienicę na Powiślu, która w ubiegłorocznym Marszu Niepodległości została zniszczona. Rzucano w nią racami. W efekcie doszło do pożaru jednego z mieszkań. Reporter WP przekazał, że dzisiaj (czwartek - przyp. red.) również widoczne są flagi tęczowe, które w 2020 roku sprowokowały uczestników Marszu Niepodległości. - Dzisiaj organizatorzy dosyć dokładnie zabezpieczyli to miejsce - przekazał reporter WP Klaudiusz Michalec i dodał, że to miejsce zostało osłonięte specjalną matą. Oprócz tego nad spokojem czuwa straż Marszu. Reporter WP przekazał, że w kierunku kamienicy poleciała jednak petarda.