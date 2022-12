Zaskoczył świat swoją decyzją. Amerykanie podają powody

Amerykański think tank podkreśla też, że Putin w ostatnim czasie coraz częściej ucieka się do wystąpień ściśle wyreżyserowanych bądź nagranych wcześniej. Odwołał także swoją tradycyjną konferencję prasową, organizowaną od dwóch dekad co roku, z wyjątkiem lat 2009-2011, gdy był premierem. Odwołanie konferencji może osłabić wizerunek Putina jako władcy, który ma kontakt ze społeczeństwem - ocenia ISW.