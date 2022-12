Zaskoczenie u Ziobry. "Nie mam zielonego pojęcia"

Solidarna Polska nie poprze projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, bo proponowane rozwiązania uznaje za mogące doprowadzić do "anarchii w polskim sądownictwie". Jak wyjaśnił w programie "Tłit" Janusz Kowalski - wiceminister rolnictwa I rozwoju wsi (z ramienia partii Zbigniewa Ziobry”), resort sprawiedliwości nie uczestniczył w przygotowaniach projektu ws. Najwyższego Sądu Najwyższego. - Nie mam “zielonego pojęcia” - tak Kowalski, odpowiedział na pytanie o to, kto jest autorem zapisów w ustawie. Zaznaczył, że ministerstwo kierowane przez Ziobrę dowiedziało się o ustawie "kilkadziesiąt godzin temu". Przypomniał również, że wcześniej premier Mateusz Morawiecki nie konsultował uzgodnień z Brukselą dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. - Nie było żadnej uchwały rządu - podkreślał. Wiceminister mówił też, że nowa ustawa da kolejne narzędzie Komisji Europejskiej do blokowania wypłaty następnych pieniędzy - tym razem tuż przed wyborami. Więcej w materiale wideo.

