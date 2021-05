Zaskakujący zwrot ws. kandydata na RPO. Maleją szanse Lidii Staroń

Jeśli Porozumienie rzeczywiście zdecyduje się na porzucenie kandydatury Lidii Staroń, to partia Jarosława Gowina będzie musiała dogadać się z posłami opozycji. Do formalnego zgłoszenia wymaganych jest co najmniej 35 podpisów posłów, dlatego konieczna byłaby współpraca na przykład z PSL.