Lidia Staroń możliwą kandydatką Porozumienia Jarosława Gowina na RPO. PiS nie wyklucza poparcia

Porozumienie Jarosława Gowina chce wskazać jako kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich Lidię Staroń, senator niezależną. - Nie jest to jeszcze dograne na sto procent, ale pewnie tak będzie - zdradza Wirtualnej Polsce polityk z formacji wicepremiera i ministra rozwoju. Co na to PiS? - Sprawa jest otwarta - mówi polityk partii Jarosława Kaczyńskiego.