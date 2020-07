Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich. Giełda nazwisk się otwiera, na niej m.in. senator Lidia Staroń

Dr Adam Bodnar - popularny wśród zwolenników opozycji Rzecznik Praw Obywatelskich - swoją kadencję kończy we wrześniu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że partia rządząca od tygodni myśli o ewentualnych kandydatach na jego następcę. Nie da się ukryć, że PiS-owi z Bodnarem nigdy nie było po drodze. I jest to najbardziej dyplomatyczne określenie relacji między obecnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich a formacją Jarosława Kaczyńskiego.

Jak pisaliśmy w Wirtualnej Polsce na początku lipca , jednym z faworytów PiS do objęcia funkcji RPO ma być Bartłomiej Wróblewski, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie konstytucyjnym, poseł z Wielkopolski należący do ultrakonserwatywnej frakcji w PiS. Jego kandydaturę wspiera bliski rządowi, katolicki "Gość Niedzielny".

Bardziej społeczniczka niż polityk

W 2015 r. Lidia Staroń wystąpiła z PO i pozostała politykiem bezpartyjnym. W Sejmie angażowała się w przygotowywanie rozwiązań prawnych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, a zwłaszcza przepisów dotyczących uwłaszczania spółdzielców. Pełniła m.in. funkcję wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.

Była również przedstawicielką grupy posłów przed Trybunałem Konstytucyjnym, których wniosek doprowadził do stwierdzenia niezgodności z przepisami Konstytucji RP niektórych przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych i prawa spółdzielczego.

W jednym z wywiadów przed wyborami w 2019 roku Staroń zapewniała: "Moim hasłem jest: 'Zawsze po stronie ludzi'. Mam nadzieję, że będę robiła to, co dotychczas, czyli pracowała dla ludzi. Chcę rozwiązywać ich kłopoty, problemy. Zwróciłam uwagę na problem lichwy. W tej kadencji udało mi się sprawić, że komornicy nie są bezkarni, a spółdzielcy mają prawo do majątku. Trzeba jednak wiele rzeczy jeszcze zmienić oraz dokończyć. Obecnie w toku mam około 300 spraw (...). Chciałabym, żeby w Polsce było lepsze prawo, a przede wszystkim - chcę pomagać ludziom".