Zaskakujący wpis Andrzeja Saramonowicza: "Bóg jak krasnale, elfy i Harry Potter"

Nie milkną głosy po Paradzie Równości, na której zorganizowano "tęczową mszę". Zdaniem wielu, takie wydarzenie to obraza uczuć katolików. "Nie można obrazić Zeusa, Hamleta, Bazyliszka, Legolasa czy Gapcia" - komentuje w nietypowy sposób reżyser i dziennikarz Andrzej Saramonowicz.

Podczas Parady Równości organizowanej pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego odprawiono "tęczową mszę", a jeden z asystujących miał na głowie durszlak. Krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski ocenił, że było to kolejne "szyderstwo z katolików" . Wiele głosów oburzenia pojawiło się także w sieci, o czym pisaliśmy TUTAJ .

"Dla mnie Bóg w rozumieniu chrześcijańskim istnieje tak samo jak krasnale, elfy, smoki, postacie literackie i bogowie z innych religii. Jest wyłącznie w kulturze, stworzonej przez ludzi" - ocenił we wpisie na Facebooku Andrzej Saramonowicz.

"To samo dotyczy Jahwe. Dla większości z kilku miliardów ludzi na świecie to byt równie realny, co Harry Potter, Han Solo czy Batman" - stwierdził.